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Сегодня, 07:10

Булыкин — о быстром голе Албании в матче с Италией: «Жаль, что рекорд Кириченко пал»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на то, что полузащитник Албании Недим Байрами забил самый быстрый гол (23-я секунда) в истории чемпионатов Европы в матче с Италией (1:2) на Евро-2024. Байрами побил рекорд Дмитрия Кириченко (67-я секунда).

«Жаль, что наш рекорд пал, но когда-то это должно было случиться. От моей головы пошла голевая передача на него, и он забил. Ну ничего страшного, все рекорды когда-нибудь будут биты. Сильно не расстроимся, думаю», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

В следующем туре Албания сыграет с Хорватией, матч пройдет 19 июня. Италия на следующий день встретится с Испанией.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Кириченко
Лига Европы УЕФА
Сборная Албании по футболу
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