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Сегодня, 11:35

Черышев — о Ямале: «Он сейчас не подвержен звездной болезни»

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего сборной Испании Ламина Ямаля, который был признан лучшим игроком матча 1/2 финала Евро-2024 против сборной Франции (2:1).

«Потенциал у него очень хороший. Парень должен продолжать расти и прогрессировать. Сейчас он должен продолжать делать то, что делает на поле в том же ключе. Самое главное, что он сейчас не подвержен звездной болезни», — сказал Черышев «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов

Ламин Ямаль
Евро-2024
Дмитрий Черышев
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