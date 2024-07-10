Черышев не считает игру Мбаппе в полуфинале Евро-2024 блеклой: «Зря так говорят»

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающих сборной Франции Усмана Дембеле и Киллиана Мбаппе в полуфинале Евро-2024 против сборной Испании (2:1).

«Я бы не сказал, что они блекло отыграли. Во-первых, Мбаппе отдал голевой пас, а Дембеле очень хорошо играл на поле и отдал пас во фланг, когда забили гол. Зря так говорят. Я, со своей точки зрения, совсем другое видел», — сказал Черышев «СЭ».

Второй финалист определится в матче Нидерланды — Англия, который состоится 10 июля. Финал Евро-2024 пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Денис Сафронов