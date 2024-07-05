Черышев-старший о победе Испании над Германией: «Игра достойная финала!»

Тренер Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Испании над Германией в матче 1/4 финала Евро-2024 (2:1 д.в.).

«Игра достойная финала. Много эмоций от этого матча! Для сборной Германии — это трагедия. Но мне сразу бросилось в глаза, что Испания никогда не обыгрывала хозяев турниров — все накрутилось, все закипело. Достойный победитель! Испания играет совершенно по-другому — позиционно, на контратаках. Эта игра отличается от того, что мы видели ранее», — сказал Черышев «СЭ».

Сборная Испании стала первым полуфиналистом Евро-2024. Команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с победителем пары Португалия — Франция. Германия вылетела в четвертьфинале домашнего чемпионата Европы.