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Сегодня, 22:08

Черышев рассказал, какая сборная удивила его на Евро-2024

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Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился впечатлениями от Евро-2024.

— На этом Евро удивила, в первую очередь, Австрия. Команда Рангника очень уверенно вышла из группы, но в 1/8 финала Турция обыграла австрийцев, чего я совсем не ожидал. Австрия показывала уверенную игру, их командные действия казались очень отлаженными.

Что же касается команд, вышедших в четвертьфинал, то Испания, Германия и Франция идут достаточно уверенным шагом по сетке плей-офф, тут обходится без удивлений. Все-таки ближе к финальным стадиям турнира практически всегда остаются примерно те же самые сборные, которые и разыгрывают между собой чемпионство, — сказал Черышев Legalbet.

2 июля определились все четвертьфинальные пары на Евро-2024: Испания — Германия, Португалия — Франция, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция. Матчи 1/4 финала пройдут 5 и 6 июля.

Источник: Legalbet
Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Дмитрий Черышев
0
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