Дмитрий Комбаров объяснил успех Якина со сборной Швейцарии на Евро после неудачи в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака-2» Дмитрий Комбаров поделился с «СЭ» своими впечатлениями от выступления сборной Швейцарии на Евро-2024.

— Следите ли вы за бывшими тренерами «Спартака» на Евро?

— По мере возможности слежу, стараюсь смотреть матчи. Вчера болел за Швейцарию, потому что там работает наш бывший главный тренер.

— Впечатляет ли результат Швейцарии?

— Они показывали хороший и качественный футбол — отсюда и результат.

— Как можете объяснить то, что в «Спартаке» у Мурата Якина не получилось, а со сборной он добивается успеха?

— Такой опыт был не только у Якина в «Спартаке». Может быть, это специфика российского футбола. Не каждый успевает адаптироваться. На моем опыте, тренеры менялись часто. Никто не будет давать много времени, тут нужен сразу результат. А когда его нет, меняют тренера.

В 1/4 финала сборная Англии одержала победу над Швейцарией (1:1, пенальти — 5:3). В следующем раунде коллектив Гарета Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча состоится 10 июля и начнется в 22.00 мск.

Дмитрий Барулев, Александр Абустин