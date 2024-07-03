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Сегодня, 10:12

Радченко: «Слезы Роналду — большой и яркий пример для нашей молодежи»

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Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал эмоции форварда сборной Португалии Криштиану Роналду в матче со Словенией (0:0, пен. 3-0) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

39-летний португалец разрыдался, после того как не смог реализовать одиннадцатиметровый удар в дополнительное время прошедшей встречи.

«Это еще раз доказывает, что он большой профессионал своего дела. Он человек, у которого есть все в этой жизни — не только в спортивных достижениях, но и в финансовом смысле. Но у него нет чувства безразличия, он всегда хочет побеждать, от него это чувство не ушло. И это, я думаю, большой и яркий пример для нашего молодого поколения», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

В четвертьфинале Евро-2024 команда Роберто Мартинеса встретится со сборной Франции. Матч пройдет 5 июля в Гамбурге.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Радченко
Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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