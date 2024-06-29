Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 03:41

Сычев: «Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев раскритиковал работу главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Не хочется быть занудой и Капитаном Очевидность, но, конечно, Англия больше всего разочаровала на групповом турнире. Я, если честно, своим друзьям в начале Евро сказал, что у меня очень большой вопрос, сможет ли Саутгейт сделать из звездных, сильнейших игроков мира именно команду, которая сможет выступать ярко и с результатом. На мой скромный взгляд, Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха, того, чего от нее ждут болельщики — такой игры, которую способны показывать лучшие игроки, собранные со всего мира.

Чудес не бывает, могут быть какие-то корректировки. Мне кажется, игроки такого уровня привыкли играть не в трусливый футбол, обороняя результат 1:0. Они с позиции силы способны любую сборную раскатывать под орех, я считаю. Ведь игроки сборной Англии в своих клубах показывают мощнейший атакующий футбол. Понятно, что сборная — это чуть-чуть другое, и тренер тут сам выбирает философию и тактическую схему», — цитирует «РБ Спорт» Сычева.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с командой Словакии. Матч состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sy-chev-sautgejt-ne-trener-dlya-sbornoj-kotoraya-hochet-dobit-sya-uspeha/
Дмитрий Сычев
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
1
Обсудить
Читайте также
Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро
Карпин продлил контракт с РФС и остается тренером сборной России еще на четыре года
Праздник выпускников «Алые паруса – 2024» в Петербурге. Видеотрансляция
Карпин отбил у РФС свой тренерский штаб и получил огромный контракт
«Выстрелили в батюшку, подожгли дом, а потом и церковь»
На Украине заявили о невозможности восстановить разрушенную Бурштынскую ТЭС
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Масалитин: «Если Мбаппе реализует два-три момента за игру, у бельгийцев шанса не будет»
Сычев: «Запас у сборной Франции достаточно серьезный»
Ари: «Сборная России считалась бы одним из главных фаворитов Евро-2024»
Саутгейт — о матче со Словакией на Евро-2024: «Это будет сложнейшее испытание»
Шишкин: «Швейцария Якина — крепкий орешек, итальянцам надо рассчитывать на контратаки и стандарты»
Шести английским болельщикам запретили посещать матчи Евро-2024 из-за неподобающего поведения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Деменко: «Чемпионат Европы-2024 очень интересный»