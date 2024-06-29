Сычев: «Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев раскритиковал работу главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта.

«Не хочется быть занудой и Капитаном Очевидность, но, конечно, Англия больше всего разочаровала на групповом турнире. Я, если честно, своим друзьям в начале Евро сказал, что у меня очень большой вопрос, сможет ли Саутгейт сделать из звездных, сильнейших игроков мира именно команду, которая сможет выступать ярко и с результатом. На мой скромный взгляд, Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха, того, чего от нее ждут болельщики — такой игры, которую способны показывать лучшие игроки, собранные со всего мира.

Чудес не бывает, могут быть какие-то корректировки. Мне кажется, игроки такого уровня привыкли играть не в трусливый футбол, обороняя результат 1:0. Они с позиции силы способны любую сборную раскатывать под орех, я считаю. Ведь игроки сборной Англии в своих клубах показывают мощнейший атакующий футбол. Понятно, что сборная — это чуть-чуть другое, и тренер тут сам выбирает философию и тактическую схему», — цитирует «РБ Спорт» Сычева.

В 1/8 финала сборная Англии сыграет с командой Словакии. Матч состоится в воскресенье, 30 июня, и начнется в 19.00 по московскому времени.