Сычев: «Запас у сборной Франции достаточно серьезный»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев считает сборную Франции фаворитом плей-офф чемпионата Европы-2024.

«Я изначально поставил на Францию, с первого дня, и от своего мнения не отказываюсь. Яркого футбола в исполнении французов мы, конечно, пока не увидели, плюс сломанный нос Мбаппе никому не дает покоя. Но, мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьезный, плюс — опыт Дешама просто космический. И он знает, как подвести команду на пик формы к важнейшим матчам», — цитирует «РБ Спорт» Сычева.

Сборная Франции в 1/8 финала сыграет против команды Бельгии. Встреча состоится в понедельник, 1 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.