Тедеско после матча со Словакией: «Я знал, что рано или поздно Бельгия проиграет»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча против Словакии (0:1) в первом туре группового турнира Евро-2024.

Бельгийцы потерпели первое поражение после назначении Тедеско главным тренером сборной.

«Я знал, что рано или поздно мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я мало что могу посоветовать команде улучшить. Мы создали много моментов, и если бы забили, игра была бы легче.

Единственное, в чем мы не преуспели, так это упущенные моменты. У нас их было много. Это часть игры. Конечно, игроки были разочарованы», – приводит слова Тедеско официальный сайт УЕФА.

После первого тура Бельгия (0 очков) занимает третье место в группе E. Словакия (3) идет второй.

В следующем матче Бельгия 22 июня сыграет с Румынией, Словакия 21 июня встретится с Украиной.