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Сегодня, 22:20

Тедеско – после поражения сборной Бельгии от Франции: «Невероятно, что Лукаку едет домой без гола на Евро»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Доменико Тедеско.
Фото Reuters
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско подвел итоги матча против Франции (0:1) в 1/8 финала Евро-2024.

«Через час после финального свистка и позднего пропущенного гола трудно что-то анализировать. Мы оценим и проанализируем наше выступление на Евро через несколько недель.

Сейчас трудно вдаваться в детали. Мы хотели играть с тройкой нападающих, чтобы атаковать свободные зоны за спинами их защитников. В этом была основная идея. В обороне мы пытались вывести из игры их вингеров, это хорошо сработало.

Невероятно, что Лукаку возвращается домой без гола на Евро после такого хорошего выступления», – приводит слова Тедеско пресс-служба УЕФА.

Франция вышла в четвертьфинал Евро-2024, где сыграет с победителем пары Португалия – Словения.

Ромелу Лукаку
Футбол
Евро-2024
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Франции по футболу
Доменико Тедеско
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