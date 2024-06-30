Тренер сборной Бельгии Тедеско: «Лукаку остается ключевым игроком, даже если не забивает»

Сегодня, 21:14
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско ответил на вопрос о проблемах с реализацией у форварда национальной команды Ромелу Лукаку.
«Лукаку уже переживал такие моменты как в клубах, так и в сборной Бельгии. Но он выберется из этого, как всегда, потому что он лидер. Для нас он остается ключевым игроком, даже если не забивает», — приводит слова Тедеско Corriere dello Sport.
В 1/8 финала чемпионата Европы-2024 Бельгия сыграет против Франции. Матч пройдет 1 июля на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе.