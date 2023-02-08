Тедеско: «Я с нетерпением жду начала работы в сборной Бельгии и очень мотивирован»

Доменико Тедеско поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Для меня большая честь стать новым главным тренером сборной Бельгии. Я с нетерпением жду начала работы и очень мотивирован. У меня было очень хорошее чувство с самого первого разговора», — приводит слова Тедеско сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024. Задача тренера — вывести команду на турнир.

Предыдущим местом работы Тедеско был «Лейпциг». До этого он также возглавлял московский «Спартак» и «Шальке».