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Сегодня, 11:26

Тедеско: «Я с нетерпением жду начала работы в сборной Бельгии и очень мотивирован»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Доменико Тедеско поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера сборной Бельгии.

«Для меня большая честь стать новым главным тренером сборной Бельгии. Я с нетерпением жду начала работы и очень мотивирован. У меня было очень хорошее чувство с самого первого разговора», — приводит слова Тедеско сайт Королевской бельгийской футбольной ассоциации.

Контракт с 37-летним специалистом будет действовать до конца Евро-2024. Задача тренера — вывести команду на турнир.

Предыдущим местом работы Тедеско был «Лейпциг». До этого он также возглавлял московский «Спартак» и «Шальке».

Источник: https://www.rbfa.be/en/news/domenico-tedesco-new-national-coach-belgian-red-devils
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
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Бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии