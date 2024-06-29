Доннарумма прокомментировал поражение сборной Италии в 1/8 финала Евро-2024

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение своей национальной команды от Швейцарии (0:2) в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

Голы в этой встрече забили Ремо Фройлер и Рубен Варгас.

«Мы можем просто извиниться перед нашими болельщиками. Это неприемлемо, мы были плохи на протяжении всей игры. Мы были ужасны в первом тайме. Это реальность, мы должны принять это», — приводит слова Доннаруммы авторитетный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Команда Лучано Спаллетти покидает чемпионат Европы в статусе действующих чемпионов Европы.