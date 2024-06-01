Доннарумма: «Горжусь тем, что буду капитаном сборной Италии на Евро-2024. Это привилегия»

Голкипер «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма отреагировал на новость о том, что он будет капитаном национальной команды на чемпионате Европы-2024.

В своей карьере 25-летний вратарь провел 61 матч за «Скуадру адзурру» (27 из них — на ноль) и пропустил 27 голов. Вместе со сборной он стал победителем Евро-2020.

«Капитанская повязка возлагает на меня большую ответственность. Я очень горжусь тем, что буду носить ее, это волнующе и привилегия. Я стараюсь подавать пример, быть самим собой. У меня было много примеров вроде Джорджо Кьеллини, Леонардо Бонуччи или Джанлуиджи Буффона, поэтому я тоже кое-что перенял у них», — приводит слова Доннаруммы Football Italia.

Чемпионат Европы-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии. Сборная Италии сыграет в группе B против Испании, Албании и Хорватии.

В матче первого тура команда Лучано Спаллетти встретится с албанцами. Игра состоится 15 июня в Дортмунде.