Доннарумма рассказал о настрое Италии на матч со Швейцарией

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала чемпионата Европы с командой Швейцарии.

«Сборная Швейцарии — физически крепкая команда, это чувствуется на поле. Необходимо быть готовыми к тому, чтобы перестраиваться по ходу игры. Идти в атаку в пас или забрасывать мяч вперед — может быть по-разному. Они действуют агрессивно, а нам следует допустить как можно меньше ошибок», — цитирует Доннарумму пресс-служба УЕФА.

Матч Швейцария — Италия состоится 29 июня. Начало — в 22.00 мск.