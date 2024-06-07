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Сегодня, 20:43

Дркушич и Бийол вошли в итоговый состав сборной Словении на Евро-2024

Алина Савинова
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Сборная Словении опубликовала окончательную заявку на чемпионат Европы по футболу 2024 года.

Всего в состав вошли 26 футболистов. В списке числятся защитник «Сочи» Ваня Дркушич и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол.

Беньямин Шешко, Ян&nbsp;Облак, Яка Бийол. Сборная Словении на Евро-2024: состав, история выступлений, лидеры команды

Вратари: Ян Облак («Атлетико», Испания), Игор Векич («Вайле», Дания), Вид Белец (АПОЭЛ, Кипр).

Защитники: Петар Стоянович («Сампдория», Италия), Жан Карничник («Целе»), Миха Блажич («Лех», Польша), Юре Балковец («Аланьяспор» Турция), Яка Бийол («Удинезе», Италия), Ванья Дркушич («Сочи», Россия), Эрик Янжа («Гурник» Забже, Польша), Давид Брекало («Орландо Сити», США).

Полузащитники: Йосип Иличич («Марибор»), Ясмин Куртич («Зюдтироль», Италия), Санди Ловрич («Удинезе», Италия), Йон Горенц-Станкович, Томи Хорват (оба — «Штурм», Австрия), Адам Гнезда-Черин, Беньямин Вербич (оба — «Панатинаикос», Греция), Ясмин Куртич («Зюдтироль», Италия), Нино Жугель («Буде-Глимт», Норвегия), Адриан Зелькович («Спартак» Трнава, Словакия).

Нападающие: Беньямин Шешко («РБ Лейпциг», Германия), Ян Млакар («Пиза», Италия), Жан Випотник («Бордо», Франция), Элшник («Олимпия» Любляна), Андраж Шпорар («Панатинаикос», Греция), Жан Целар («Лугано», Швейцария).

Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Словения в группе C встретится с Данией, Сербией и Англией.

Евро-2024
Сборная Словении по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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