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Сегодня, 22:24

Дркушич — о ничьей с Данией: «Сборная Словении получила результат, на который можно опираться»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник сборной Словении и «Сочи» Ваня Дркушич поделился мнением о ничьей в матче группового турнира Евро-2024 против Дании (1:1).

«Это была моя первая игра на крупном турнире, и я поначалу немного нервничал, но благодаря поддержке наших болельщиков все прошло легко. Наша самая большая сила — это атмосфера в команде и то, насколько мы связаны. Мы показали это сегодня и получили результат, на который можно опираться», — приводит слова Дркушича официальный сайт УЕФА.

В следующем матче Словения в группе C 20 июня сыграет с Сербией, Дания в этот же день встретится с Англией.

Евро-2024
Сборная Дании по футболу
Сборная Словении по футболу
Ваня Дркушич
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