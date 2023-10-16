Двое болельщиков в футболках сборной Швеции были застрелены в Брюсселе перед матчем с Бельгией

В Брюсселе застрелили двух болельщиков в футболках сборной Швеции, сообщает Sky News.

Нападение произошло перед матчем группового турнира европейского отбора Евро-2024 между Бельгией и Швецией.

Отмечается, что стрельба произошла в 5 км от стадиона имени короля Бодуэна, где проходит матч. По информации Het Laatste, ни один подозреваемый пока не арестован. Несмотря на произошедшее, матч Бельгии и Швеции начался в запланированное время — 21.45 по московскому времени.

Позже премьер-министр Бельгии Александр Де Кро отреагировал на произошедшее.

«Наши мысли с семьями и друзьями, потерявшими своих близких. Будучи близкими партнерами, борьба с терроризмом является совместной», — написал Де Кро в соцсети X.