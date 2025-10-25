Дюков заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переносе Евро-2032 в Россию.

— Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдет, то будет ли готова Россия принять этот турнир?

— Россия всегда готова, — цитирует Дюкова Sport24.

Чемпионат Европы 2032 года должен пройти в Турции и Италии. Ранее президент серии А и глава УЕФА Александер Чеферин критиковали состояние стадионов в Италии.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.