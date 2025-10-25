Дюков заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии

25 октября, 15:37
Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переносе Евро-2032 в Россию.
— Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдет, то будет ли готова Россия принять этот турнир?
— Россия всегда готова, — цитирует Дюкова Sport24.
Чемпионат Европы 2032 года должен пройти в Турции и Италии. Ранее президент серии А и глава УЕФА Александер Чеферин критиковали состояние стадионов в Италии.
Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.
Flamenco
Сказочник высшего пилотажа)))
07.11.2025
АндрейЕвгеньевич
А ещё лично он готов принять бутылку дорого коньяка на зарплату от "Народного достояния".. И не одну !!
26.10.2025
Gumbert Gumbert
оптимист)
26.10.2025
МаратХ
Деньги то есть на Евро? А то налоги зря что ли подняли на 2 процента
26.10.2025
Симон Вирсаладзе
Это просто глупость или уже нечто психическое? Он реально верит во всё то, что несёт?
26.10.2025
андрей андреев
Глубоко копнул, мсье Дюк...)) видно, что-то знает.
25.10.2025
Garryman
Саранск ждет!
25.10.2025
фанат
Не вот как можно подобрать нормальную лекску на этот бред, одни междометия.
25.10.2025
hottie
Тут Дюков то еще ладно. Сморозил как обычно. Но тот, кто задал ему такой вопрос зачем-то соединив возможный отбор и Италии и Россию куда тупее.
25.10.2025
Лунев Лунев
что можно еще ждать от газового управленца
25.10.2025
Gordon
Нелепей людей в нашем футболе ещё не было.
25.10.2025
Slim Tallers
Дюков соревнуется с Митрофановым,кто сморозит бОльшую дичь. Пока Митрофанов впереди - у него уже в этом году снимут санкции. Но Дюков тоже хорош - он уже как ни в чём не бывало,проводит чемпионаты мира.
25.10.2025
Haiaxi
Да, примет, но без учасия российской сборной))
25.10.2025
АндрейЕвгеньевич
Дурачок с нами !!
25.10.2025
FAB2856
Тупой, ещё тупее…
25.10.2025
Кот
А как насчёт пыли глотать - не зае...ся? "Дурень думкою богатеет..." Народная пословица.
25.10.2025