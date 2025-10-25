Видео
25 октября, 15:37

Дюков заявил, что Россия готова принять Евро-2032, если его отберут у Италии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос о возможном переносе Евро-2032 в Россию.

— Президент Серии А Симонелли говорил, что у Италии могут отобрать Евро-2032 из-за плохого состояния стадионов. Если вдруг такое произойдет, то будет ли готова Россия принять этот турнир?

— Россия всегда готова, — цитирует Дюкова Sport24.

Чемпионат Европы 2032 года должен пройти в Турции и Италии. Ранее президент серии А и глава УЕФА Александер Чеферин критиковали состояние стадионов в Италии.

Все российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: Sport24
17

  • Flamenco

    Сказочник высшего пилотажа)))

    07.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    А ещё лично он готов принять бутылку дорого коньяка на зарплату от "Народного достояния".. И не одну !!

    26.10.2025

  • Gumbert Gumbert

    оптимист)

    26.10.2025

  • МаратХ

    Деньги то есть на Евро? А то налоги зря что ли подняли на 2 процента

    26.10.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Это просто глупость или уже нечто психическое? Он реально верит во всё то, что несёт?

    26.10.2025

  • андрей андреев

    Глубоко копнул, мсье Дюк...)) видно, что-то знает.

    25.10.2025

  • Garryman

    Саранск ждет!

    25.10.2025

  • фанат

    Не вот как можно подобрать нормальную лекску на этот бред, одни междометия.

    25.10.2025

  • hottie

    Тут Дюков то еще ладно. Сморозил как обычно. Но тот, кто задал ему такой вопрос зачем-то соединив возможный отбор и Италии и Россию куда тупее.

    25.10.2025

  • Лунев Лунев

    что можно еще ждать от газового управленца

    25.10.2025

  • Gordon

    Нелепей людей в нашем футболе ещё не было.

    25.10.2025

  • Slim Tallers

    Дюков соревнуется с Митрофановым,кто сморозит бОльшую дичь. Пока Митрофанов впереди - у него уже в этом году снимут санкции. Но Дюков тоже хорош - он уже как ни в чём не бывало,проводит чемпионаты мира.

    25.10.2025

  • Haiaxi

    Да, примет, но без учасия российской сборной))

    25.10.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Дурачок с нами !!

    25.10.2025

  • FAB2856

    Тупой, ещё тупее…

    25.10.2025

  • Кот

    А как насчёт пыли глотать - не зае...ся? "Дурень думкою богатеет..." Народная пословица.

    25.10.2025

