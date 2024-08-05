Дзагоев о Евро-2024: «Максимально неинтересный чемпионат!»

Селекционер ЦСКА Алан Дзагоев в интервью «СЭ» оценил прошедший чемпионат Европы-2024.

«Максимально неинтересный чемпионат Европы! Как по содержанию игр, так и в целом по уровню футбола. Да, были отдельные матчи, но вообще это худший Евро за последнее время. Мне кажется, убили конкуренцию, когда увеличили количество команд. Порадовали грузины. А остальные... Какие-то игры начинал смотреть — и просто неинтересно! Включил Нидерланды с Англией, на 15-й минуте счет уже 1:1. А после 25-й содержание игры было таким, что спать захотелось», — сказал Дзагоев «СЭ».

Победителем чемпионата Европы стала сборная Испании, которая в финале обыграла национальную команду Англии со счетом 2:1. «Красная фурия» стала рекордсменом по количеству побед в истории турнира. Теперь на ее счету четыре титула.

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