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Сегодня, 09:29

Джака доволен, как играла Швейцария против Германии

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака рассказал, что думает о ничейном результате поединка против Германии (1:1) в третьем туре групповой стадии чемпионата Европы — 2024.

«Обидно упускать победу в самом конце. В этой встрече мы показали характер, отлично контролировали мяч и показали хороший футбол. У есть есть очко и можем быть довольны. Все понимают, насколько сильна сборная Германии», — цитирует полузащитника пресс-служба УЕФА.

Германия (7 очков) финишировала на первом месте в группе A. Ранее немцы гарантировали себе выход в плей-офф. Швейцария (5) осталась на второй позиции.

Гранит Джака
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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