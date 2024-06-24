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Сегодня, 00:42

Джака признан лучшим игроком матча Швейцария — Германия

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака стал лучшим игроком матча против Германии (1:1) в третьем туре группового турнира Евро-2024, сообщается на официальном сайте УЕФА.

31-летний швейцарец вышел в стартовом составе своей сборной и отыграл весь матч. Он получил желтую карточку на 67-й минуте.

Сборная Швейцарии (5 очков) заняла второе место в группе A и вышла в плей-офф Евро-2024. В 1/8 финала турнира команда Мурата Якина сыграет с командой, которая займет второе место в группе B. После двух туров второй в этом квартете идет сборная Италии.

Гранит Джака
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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