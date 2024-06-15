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Сегодня, 01:53

Мусиала: «Немного обидно из-за автогола в концовке, но в остальном это была идеальная игра»

Евгений Козинов
Корреспондент
Джамал Мусиала.
Фото Reuters
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Нападающий сборной Германии Джамал Мусиала прокомментировал победу над Шотландией (5:1) в первом матче чемпионата Европы-2024.

«Мы определенно чувствовали давление перед игрой, но это хорошее чувство. Немного обидно из-за автогола в концовке, но в остальном это была идеальная игра. Мы все чувствуем давление на своих плечах. Когда мы на поле, то уже не чувствуем это давление. Не позволим победе вскружить нам голову. Хотим сделать то же самое в среду. Извлечем из этой игры лучшее и сохраним это», — цитирует пресс-служба УЕФА Мусиалу.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.

Сборная Германии обыграла Шотландию со&nbsp;счетом 5:1. Нагельсманн починил немецкую машину, Кроос стал ее мотором. Германия разгромила Шотландию в день открытия Евро-2024
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036161--germany-vs-scotland/
Футбол
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Джамал Мусиала
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