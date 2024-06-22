Джанашия о матче Грузия — Чехия: «Как же не везет! Так не бывает!»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» прокомментировал результат матча 2-го тура группового турнира Евро-2024 между грузинской командой и Чехией (1:1).

— Если не секрет, какой была ваша реакция, когда на последней секунде Лобжанидзе не реализовал верный момент и не принес Грузии победу?

— Уф. Лучше без подробностей (смеется). Да меня чуть инфаркт не хватил, ей богу! Могли забирать победу. Как же не везет... Ну так не бывает! Не фарт!

— А что он сделал не так чисто технически?

— Мне кажется, поспешил. Зря! Было же время исполнить все хладнокровнее. Один на один с голкипером его вывели. Конечно, можно было распорядиться моментом совсем по-другому. Но я же не знаю, о чем он думал в эту секунду.

-Ничья закономерна?

— Не знаю, не знаю... Меня бы больше устроила победа (смеется).

Грузия и Чехия набрали по 1 очку после двух матчей Евро-2024, команды занимают 4-е и 3-е места в группе F, соответственно.