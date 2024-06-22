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Сегодня, 19:50

Джанашия — о Хвиче: «Ему надо себе перебороть!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший нападающий сборной Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия в интервью «СЭ» оценил игру вингера грузинской команды Хвичи Кварацхелии в матче группового турнира Евро-2024 с Чехией (1:1).

— От Хвичи ждали явно большего?

— Ну... Кварацхелии всегда будет тяжело.

— Это почему?

— Он должен сам себя вытаскивать. Защитники уже хорошо его изучили, плотно против Хвичи действуют. Два человека все время к нему прикреплены. Ему непросто. Но все равно надо что-то делать. Нужно себя перебороть, чтобы играть еще сильнее!

— Пару дней назад вы сказали, что на этом Евро Хвича забьет больше Роналду.

— Хотелось бы в это верить! Посмотрим. Пока Хвиче не везет и не везет...

Георгий Мамардашвили. «На последней секунде меня чуть инфаркт не хватил! А Мамардашвили — лучший вратарь Европы!» Заза Джанашия — о матче с чехами

Заза Джанашия
Хвича Кварацхелия
Футбол
Евро-2024
Чемпионат Европы по футболу
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