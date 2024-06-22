Джанашия назвал Мамардашвили лучшим вратарем Европы

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Бывший нападающий сборной Грузии Заза Джанашия в интервью «СЭ» дал очень высокую оценку вратарю своей команды Георгию Мамардашвили в матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Чехией (1:1).
— А наиграла ли Грузия на победу с Чехией?
— Но шанс-то в концовке был! Да, конечно, великолепно сыграл Мамардашвили. Однозначно лучший игрок матча. Но футбол и состоит из реализации моментов. Попади Лобжанидзе...
— Но уже к пятой минуте чехи могли забить дважды.
— Да. Но только за нас играет великий вратарь! Мамардашвили — лучший голкипер Европы на данный момент.
— Вы так считаете?
— А разве нет? Кто сыграл лучше него в первых двух турах на Евро? Я не видел пока никого сильнее нашего голкипера. При этом он еще довольно молод, может прибавить.
Мамардашвили признан лучшим футболистом матча против команды Чехии. В этой встрече 23-летний вратарь совершил девять сейвов.