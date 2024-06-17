Джанашия объяснил, за счет чего сборная Грузии может выйти из группы на Евро-2024

Сегодня, 12:26
Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия спрогнозировал, что национальная команда сможет выйти из группы на чемпионате Европы-2024.
— В группе Грузия сыграет с Чехией, Турцией и Португалией. Какие шансы у команды?
— Надо обыгрывать Турцию. Думаю, из группы Грузия выйдет.
— В чем преимущество сборной Грузии?
— Это молодая команда, значит, она должна хорошо выступить. На этом Евро с Грузией все будет хорошо. Страна будет счастлива, — цитирует Джанашию «РБ Спорт».
В первом матче на Евро-2024 грузины сыграют против Турции 18 июня.