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Сегодня, 05:20

Доннарумма: «Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал поражение от Испании (0:1) в матче Евро-2024.

«Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат. Мы очень легко давали им возможность плести комбинации и сделали слишком мало качественных передач. При такой игре испанцы всегда наказывают.

Мы в ярости, но давайте направим эту злость на последний матч в группе. Судьба все еще в наших руках, нам не стоит волноваться. Нам предстоит многое сделать против Хорватии, но я убежден, что мы справимся. Мы много бегали, возможно, плохо, но мы должны настраиваться с мыслью, что нам надо прибавлять», — цитирует пресс-служба УЕФА Доннарумму.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.

 
Ламин Ямаль и&nbsp;Альваро Мората радуются автоголу сборной Италии. Игра Испании — чистый восторг! Италия избежала разгрома благодаря феноменальному Доннарумме
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036175--spain-vs-italy/
Джанлуиджи Доннарумма
Футбол
Евро-2024
Сборная Испании по футболу
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