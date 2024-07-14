Уилшир — о финале Евро-2024 с Испанией: «Англия должна найти способ выстоять»

Экс-футболист «Арсенала» Джек Уилшир поделился ожиданиями от финального матча чемпионата Европы-2024 между национальными командами Испании и Англии.

«Cборная Испании, вероятно, будет доминировать по владению мячом больше, чем любая другая команда, с которой играла Англия. Мы должны быть осторожны с прессингом, потому что они мастера находить свободного игрока и играть через него.

Я бы хотел, чтобы мы прессинговали и были агрессивными. Но мы знаем, что Гарет Саутгейт, скорее всего, так не поступит.

Англия должна найти способ выстоять, но при этом иметь моменты качества», — приводит слова Уилшира The Sun.

Матч между сборными Испании и Англии состоится в воскресенье, 14 июля, и начнется в 22.00 (мск).