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Сегодня, 17:04

Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии

Джердан Шакири.
Фото Global Look Press
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Полузащитник американского клуба «Чикаго Файр» Джердан Шакири объявил о завершении карьеры в сборной Швейцарии.

«Семь турниров, множество голов, 14 лет в сборной Швейцарии и незабываемые моменты. Пришло время прощаться со сборной. Со мной останутся прекрасные воспоминания, и я говорю вам всем: спасибо!» — написал футболист в социальных сетях.

Шакири дебютировал за сборную Швейцарии в марте 2010 года. 32-летний футболист провел в общей сложности 125 матчей за национальную команду, отметившись 32 голами.

В клубной карьере Шакири также выступал за «Базель», «Баварию», «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль» и «Лион».

Контракт Шакири с «Чикаго» рассчитан до 31 декабря нынешнего года. Рыночная стоимость швейцарца составляет два миллиона евро по данным портала Transfermarkt.

Джердан Шакири
Футбол
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
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