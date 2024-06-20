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Сегодня, 02:56

Харт: «В турнирах Шакири внезапно проявляется и забивает невероятные голы»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вратарь сборной Англии Джо Харт рассказал, как полузащитник сборной Швейцарии Джердан Шакири забил в матче Евро-2024 с Шотландией (1:1).

«Случайным удар Шакири не был. Он держал его в уме. Было просто идеально. В турнирах он внезапно проявляется и забивает невероятные голы. Полная его заслуга: на большой арене нанести неберущийся удар в верхний угол — он вправе гордиться собой. Все в мире помнят об этом парне за такие моменты в его исполнении», — цитирует пресс-служба УЕФА Харта.

В третьем матче швейцарцы 23 июня сыграют против Германии, а шотландцы в этот же день встретятся с Венгрией.

Гол Джердана Шакири в&nbsp;ворота сборной Шотландии. Шакири забил шикарный гол Шотландии и превзошел Торреса. Уникальный рекорд швейцарца
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036174--scotland-vs-switzerland/
Джердан Шакири
Джо Харт
Футбол
Евро-2024
Сборная Швейцарии по футболу
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