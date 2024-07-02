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Сегодня, 09:03

Терри раскритиковал BBC за оскорбительное прозвище в адрес Роналду на Евро-2024

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри раскритиковал вещательную компанию BBC за оскорбительное прозвище в адрес форварда сборной Португалии Криштиану Роналду.

После промаха форварда в матче со Словенией (0:0, 3:0 по пенальти) на экранах появилась плашка «Misstiano Penaldo».

«BBC — это позор», — написал Терри в соцсети.

Португалия победила Словению в серии послематчевых пенальти со счетом 3:0, один из ударов реализовал Роналду. Португальцы вышли в 1/4 финала и сыграют с Францией.

Джон Терри
Криштиану Роналду
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
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