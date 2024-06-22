Джорджина Родригес пришла поддержать Роналду в матче с Турцией на Евро-2024

Джорджина Родригес, невеста нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, присутствует на матче 2-го тура группового турнира Евро-2024 с Турцией.

Встреча проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Турция — Португалия.

Джорджина Родригес и Роналду познакомилась в 2016 году. Вместе они воспитывают пятерых детей.

Ранее сообщалось, что 39-летний португалец установил рекорд чемпионатов Европы по количеству проведенных матчей подряд. Игра против Турции стала для Роналду 19-й кряду.