Беллингем заявил, что выдохся в конце матча со Словенией: «Я был просто мертвый»

Полузащитник «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем признался, что заканчивал матч группового этапа чемпионата Европы-2024 со Словенией (0:0) практически обессиленным.

«Поддержка болельщиков позволяет черпать энергию в концовке матчей. В последней игре я был просто мертвым. Но ты слышишь, как поют болельщики, как скандируют, и находишь силы играть дальше. Уровень нашей игры оставлял желать лучшего, но это нормально, такое случается в футболе. Я думаю, самое главное — это не сдаваться, когда ты носишь футболку сборной Англии и представляешь своих болельщиков на поле», — сказал Беллингем пресс-службе сборной Англии.

Сборная Англии заняла первое место в группе С, набрав пять очков. В 1/8 финала Евро-2024 команда Гарета Саутгейта сыграет со Словакией 30 июня в Гельзенкирхене на «Фельтинс-Арене».