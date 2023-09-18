Сперцян: «Мечта — попасть на Евро или чемпионат мира»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян рассказал о своей мечте в составе национальной команды.

«Мечта — попасть на Евро, на чемпионат мира. Мне, конечно, писали и говорили, что я там не сыграю. Они так считают. Но у меня есть мечта, цель. Я уверен, что мы сможем пробиться. Когда я принял решение, мне Валерий Георгиевич [Карпин] говорил — не жалею ли я? А я вообще ни капли не жалею», — сказал Сперцян в интервью на Youtube-канале Nobel.

Ранее хавбек заявил, что расстроился из-за несостоявшегося трансфера в европейский клуб.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно «Сельта» была заинтересована в игроке, однако «быки» отказались отпускать 23-летнего армянина.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.