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Сегодня, 22:18

Йордэнеску — о выходе Румынии в плей-офф Евро: «Такое случается раз в жизни»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Румынии Эдвард Йордэнеску прокомментировал выход команды в плей-офф Евро-2024. В 3-м туре румыны сыграли вничью со Словакией (1:1) и заняли первое место в группе Е.

«Такое случается раз в жизни. Спасибо всем болельщикам, тем, кто помог нам почувствовать себя как дома в трех матчах, и тем, кто дома в Румынии. Это невероятно, надеюсь, так будет и дальше. Я хочу поздравить своих игроков, мы нашли в себе дух. Мы вернулись сегодня со счета 1:0. Мы были организованы, на этом уровне нужно много бегать и быть внимательными, реагировать», — приводит слова Йордэнеску сайт УЕФА.

В группе Е все сборные набрали по 4 очка. С первого место в плей-офф вышла Румыния, со второго — Бельгия, а с третьего — Словакия. Украина расположилась на четвертой строчке и покинула турнир.

Евро-2024
Сборная Румынии по футболу
Сборная Словакии по футболу
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