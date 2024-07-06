Титов — о Ямале: «Он уже большой футболист. Но в Испании сумасшедшая конкуренция»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» оценил игру на Евро-2024 16-летнего нападающего сборной Испании Ламина Ямаля.

— Ямаль отдал уже третью голевую передачу на этом турнире. Мегаталант? Или пока рано его превозносить?

— Слушайте, парень в 16 лет играет в основе Испании на чемпионате Европы! Играет в составе великого клуба — «Барселоны». отдает передачи на Евро и сильно расстраивается, когда его меняют. О чем еще можно говорить? Он уже стал большим футболистом. Теперь ему надо все время подтверждать свой уровень и двигаться дальше. Испания очень богата на таланты, конкуренция там сумасшедшая. У тренера клуба и сборной всегда есть выбор.

— Гол, забитый Ольмо с передачи 16-летнего Ямаля, — «привет» Леманну, который назвал сборную Испании командой детей?

— Леманн всегда был дерзким. Да и к Кану подходит такое же определение. Немцы играют дома, конечно, хотели оказаться в полуфинале. Но надо отдать должное испанцам. Команда не отходит от своего футбола и уже в двух шагах от титула. Конечно, для меня поколение Хави, Иньесты, Алонсо было сильнейшим за последние 50 лет. Но если эта команда выиграет Евро, расклад сил будет уже не таким очевидным.