Титов: «Испания не наиграла на победу. Германия — тоже»

Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов считает, что серия пенальти стала бы более справедливым итогом матча 1/4 финала Евро-2024 Испания — Германия (2:1 д.в.).

— Испания наиграла на победу?

— Лично я ждал серию пенальти. Да и друзья по ходу матча мне писали, что тоже предвкушают именно такую развязку. Не могу сказать, что испанцы наиграли на победу. Все-таки у немцев были великолепные моменты. Вышедший на замену Вирц доказал, что он является игроком стартового состава. Обострял, нагнетал. Забил, но не оформил дубль.

— То есть, именно немцы были ближе к победе?

— Если бы они победили в дополнительное время, я бы, наверное, тоже сказал, что это не совсем справедливо. Считаю, это была ничейная игра. Но, как мы знаем, в плей-офф ничьих не бывает.

В полуфинале Евро-2024 сборная Испании сыграет с Францией. Матч пройдет во вторник, 9 июля, и начнется в 22.00 (мск).