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Судейство

Сегодня, 09:30

Титов о матче Испания — Германия: «Для меня рука Кукурельи — это пенальти»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов считает, что в ворота сборной Испании нужно было назначать пенальти в дополнительное время четвертьфинала Евро-2024 с Германией (2:1 д.в.).

— А не разразится ли сейчас судейский скандал? В дополнительное время пи счете 1:1 мяч после удара Мусиалы попал в руку Кукурельи. Это не пенальти?

— Ой. сейчас так много трактовок... Рука, не рука. В каком-то матче поставили бы пенальти, в другом — нет.

Мое мнение — это 11-м метровый. Мяч летит в створ и попадает в руку испанца. Однако я сейчас вспоминаю матч то ли последнего, то ли предпоследнего сезона в РПЛ. «Оренбург» против «Ростова». На линии ворот мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Эпизод — очевиднее не куда! Но судья не указал на «точку», потому что... А дальше последовала очередная трактовка.

Возвращаясь к сегодняшнему матчу, видимо, у арбитра были основания для принятия такого решения. Но рука была не прижата. Это не локоть, а именно рука. Для меня все очевидно. 11-метровый!

Тони Кроос (Германия) и&nbsp;Ламин Ямаль (Испания). «Безумно жаль, что Кроос закончил! Рука Кукурельи — это пенальти». Титов о матче Испания — Германия

Егор Титов
Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Испании по футболу
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