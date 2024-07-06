Титов о матче Испания — Германия: «Для меня рука Кукурельи — это пенальти»

Бывший капитан сборной России и «Спартака» Егор Титов считает, что в ворота сборной Испании нужно было назначать пенальти в дополнительное время четвертьфинала Евро-2024 с Германией (2:1 д.в.).

— А не разразится ли сейчас судейский скандал? В дополнительное время пи счете 1:1 мяч после удара Мусиалы попал в руку Кукурельи. Это не пенальти?

— Ой. сейчас так много трактовок... Рука, не рука. В каком-то матче поставили бы пенальти, в другом — нет.

Мое мнение — это 11-м метровый. Мяч летит в створ и попадает в руку испанца. Однако я сейчас вспоминаю матч то ли последнего, то ли предпоследнего сезона в РПЛ. «Оренбург» против «Ростова». На линии ворот мяч попал в руку игроку «Оренбурга». Эпизод — очевиднее не куда! Но судья не указал на «точку», потому что... А дальше последовала очередная трактовка.

Возвращаясь к сегодняшнему матчу, видимо, у арбитра были основания для принятия такого решения. Но рука была не прижата. Это не локоть, а именно рука. Для меня все очевидно. 11-метровый!