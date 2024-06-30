Экс-футболист сборной Германии Мертезакер прокомментировал выход команды в 1/4 финала Евро-2024

Бывший футболист сборной Германии Пер Мертезакер отреагировал на победу команды над Данией (2:0) в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Была мысль, когда я решил, что мы можем сегодня вылететь. Но мы повернули ход игры в свою пользу. Мы были уверены в своих силах, в наших запасных. Очень рад, что путь ещк не пройден», — цитирует Мертезакера приводит пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии в четвертьфинале сыграет с победителем матча Испания — Грузия. Немцы дошли до 1/4 финала крупного турнира (Евро и ЧМ) впервые с 2016 года.