Экс-игрок ЦСКА попал в символическую сборную Евро-2024 по версии ESPN

Спортивный канал ESPN составил символическую сборную чемпионата Европы-2024.

В список из 11 лучших игроков вошел экс-защитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий за сборную Словении.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Георгий Мамардашвили (Грузия) — Жюль Кунде (Франция), Антонио Рюдигер (Германия), Яка Бийол (Словения), Нуну Мендеш (Португалия) — Родри (Испания), Тейани Рейндерс (Нидерланды) — Ламин Ямаль (Испания), Арда Гюлер (Турция), Нико Уильямс (Испания) — Никлас Фюллькруг (Германия).

Чемпионат Европы проходил с 14 июня по 14 июля в Германии. В финале сборная Испании победила Англию — 2:1.