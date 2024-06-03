Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Евро. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Стыковые матчи
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 00:55

Эдер: «Верю, что Португалия в числе четырех команд, которые могут выиграть Евро-2024»

Telegram Дзен

Бывший нападающий сборной Португалии Эдер поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы-2024.

«Ожидания самые лучшие, ведь у нас фантастическая сборная. Наши игроки выступают в лучших лигах Европы, среди них — огромный выбор, есть тренер, который проделал отличную работу со сборной. Я верю, что мы в числе трех или четырех команд, которые могут выиграть Евро.

Роналду всегда старается изо всех сил и намерен продолжать приумножать свое наследие. Он будет бороться за то, чтобы добиться большего для Португалии», — приводит слова Эдера A Bola.

Сборная Португалии сыграет на групповом этапе континентального первенства в группе F, где ее соперниками станут Грузия, Чехия и Турция.

Первый матч на турнире команда Роберто Мартинеса проведет против Чехии 18 июня в Лейпциге.

Криштиану Роналду
Футбол
Евро-2024
Сборная Португалии по футболу
0
Читайте также
Сергей Игнашевич покинул пост главного тренера «Балтики»
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Боец с позывным Адлер рассказал о столкновении с «роем» дронов ВСУ
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
У Эйфелевой башни выставили гробы с «погибшими на Украине французскими солдатами»
Военный эксперт назвал «раскачиванием лодки» пуски США ракет Minuteman III
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

Стало известно, кто будет капитаном сборной Германии на чемпионате Европы-2024