Экс-тренер «Севильи» Капаррос считает, что сборная Испании — один из главных фаворитов Евро-2024

Бывший главный тренер «Севильи» и сборной Армении Хоакин Капаррос рассказал, что думает о выступлении сборной Испании на чемпионате Европы-2024.

«Очень хорошее выступление сборной Испании на чемпионате Европы. Конечно, есть уверенность в сборной. Они доказали, что являются лучшей командой турнира как в коллективной игре, так и по индивидуальным качествам отдельных футболистов. Эта сборная — один из главных фаворитов турнира», — цитирует Капарроса Metaratings.ru.

Испания победила Албанию (1:0) и с девятью очками после трех туров с первого места вышла в 1/8 финала Евро-2024.