Робертсон — о 1:5 от Германии: «В первом тайме сборная Шотландии все сделала неправильно»

Защитник сборной Шотландии Энди Робертсон поделился впечатлениями от поражения в матче группового турнира Евро-2024 против Германии (1:5).

«В первом тайме мы все сделали неправильно: не проявляли себя на поле, действовали недостаточно агрессивно и позволяли их игрокам владеть мячом. Во втором тайме нас осталось 10 человек, и я думаю, что ребята очень хорошо оборонялись. Нас так здорово поддерживают на турнире, но сегодняшний день меня очень разочаровал.

Нам нужно прийти в норму, потому что здесь было много неправильных вещей, но теперь все быстро меняется. Возможно, это напоминание о том, насколько сложен этот турнир. Их крупные игроки появились и были превосходны, и у них был ответ практически на все, что у нас было. Не думаю, что мы сыграли на максимуме. Нам нужно отряхнуться и пойти снова", — приводит слова Робертсона ITVSport.

В следующем матче группы А Германия 19 июня сыграет с Венгрией, Шотландия в этот же день встретится со Швейцарией.