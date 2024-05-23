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Сегодня, 21:25

Тен Хаг — о невызове Рэшфорда на Евро-2024: «Уверен, Маркус преодолеет это и забьет еще больше голов»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о форме нападающего Маркуса Рэшфорда, который не попал в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2024.

Во вторник, 21 мая, пресс-служба национальной команды Англии объявила предварительный состав на чемпионат Европы, который состоится в Германии с 14 июня по 14 июля. Команда Гарета Саутгейта сыграет в группе C против Дании, Словении и Сербии.

«Кажется, он в порядке. В карьере бывают взлеты и падения. Падения также могут придать сил, и я вижу это на тренировках, он будет очень мотивирован. Он ответит игрой, у него хорошая карьера, и я уверен, что он преодолеет это и забьет еще больше голов», — приводит Goal слова тен Хага.

В субботу, 25 мая, «красные дьяволы» проведут последний матч сезона. «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии. Игра начнется в 17.00 по московскому времени.

Источник: Goal
Маркус Рэшфорд
Футбол
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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