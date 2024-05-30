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Сегодня, 18:11

Эриксен и Хойлунд вошли в окончательную заявку сборной Дании на Евро-2024

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Сборная Дании объявила окончательную заявку национальной команды на чемпионат Европы-2024.

Вратари: Каспер Шмейхель («Андерлехт», Бельгия), Фредерик Реннов («Унион», Германия), Мадс Хермансен («Лестер», Англия);

Защитники: Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Симон Кьер («Милан», Италия), Янник Вестергор («Лестер», Англия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Йоаким Мэле («Вольфсбург», Германия), Виктор Кристиансен («Болонья», Италия), Александер Ба («Бенфика», Португалия), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия);

Полузащитники: Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Томас Дилэйни («Андерлехт», Бельгия), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», Англия), Матиас Йенсен, Кристиан Нергор (оба — «Брентфорд», Англия), Мортен Юлманд («Спортинг», Португалия);

Нападающие: Расмус Хойлунд («Манчестер Юнайтед», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия), Андерс Дрейер, Каспер Дольберг (оба — «Андерлехт», Бельгия), Андреас Ольсен («Брюгге», Бельгия), Юссуф Поульсен («Лейпциг», Германия), Миккель Дамсгор («Брентфорд», Англия), Якуб Бруун Ларсен («Бернли», Англия).

Сборная Дании на чемпионате Европы в Германии сыграет в группе D против Словении, Сербии и Англии.

Первый матч на турнире команда Каспера Юльманна проведет со Словенией 16 июня в Штутгарте.

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