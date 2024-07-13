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Сегодня, 19:58

Ещенко считает сборную Испании фаворитом финала Евро-2024

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко назвал фаворита финала чемпионата Европы по футболу. В решающем матче сыграют сборные Испании и Англии.

«При всех раскладах в финале будет фаворитом Испания. Испанцы играют более разносторонне, чем сборная Англии, это дает им преимущество. Ямаль забил хороший гол Франции, но ему надо еще играть и прогрессировать. Много молодых игроков начинали хорошо, а потом закончили рано», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru.
Андрей Ещенко
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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