Ещенко считает сборную Испании фаворитом финала Евро-2024

Бывший защитник «Спартака» и сборной России Андрей Ещенко назвал фаворита финала чемпионата Европы по футболу. В решающем матче сыграют сборные Испании и Англии.

«При всех раскладах в финале будет фаворитом Испания. Испанцы играют более разносторонне, чем сборная Англии, это дает им преимущество. Ямаль забил хороший гол Франции, но ему надо еще играть и прогрессировать. Много молодых игроков начинали хорошо, а потом закончили рано», — цитирует Ещенко Metaratings.ru.

Встреча между сборными Англии и Испании состоится в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало матча — в 22.00 по московскому времени.