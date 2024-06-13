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Чемпионат Европы

Сегодня, 03:13

Ловчев-младший: «Очень надеюсь, что одна из менее титулованных команд сможет нас всех удивить игрой и результатами на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«Как говорится, хороший тренер — всегда хороший вор! Нужно уметь учиться друг у друга, и большой футбольный турнир прекрасная возможность подсмотреть идеи лучших специалистов.

Кто фаворит? Не буду оригинален. Назову Англию, Францию, Германию и очень надеюсь, что одна из менее титулованных команд сможет нас всех удивить игрой и результатами», — цитирует «РБ Спорт» Ловчева.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-lovchev-mladshij-angliya-frantsiya-i-germaniya-favority-evro-2024/
Футбол
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