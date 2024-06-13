Ловчев-младший: «Очень надеюсь, что одна из менее титулованных команд сможет нас всех удивить игрой и результатами на Евро-2024»

Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы.

«Как говорится, хороший тренер — всегда хороший вор! Нужно уметь учиться друг у друга, и большой футбольный турнир прекрасная возможность подсмотреть идеи лучших специалистов.

Кто фаворит? Не буду оригинален. Назову Англию, Францию, Германию и очень надеюсь, что одна из менее титулованных команд сможет нас всех удивить игрой и результатами», — цитирует «РБ Спорт» Ловчева.

Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.