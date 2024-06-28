Евро-2024: 20 ошибок судей исправлены в 36 матчах

Сегодня председатель судейского комитета УЕФА Роберто Розетти подвел промежуточные итоги чемпионата Европы-2024.

Как уже информировал «СЭ», в 36 матчах группового турнира видеоарбитры (ВАР) вмешались 20 раз, в результате чего было исправлено такое же число ошибок судей.

Из них, как сообщается, восемь раз рефери смотрели повторы, отменив два гола, засчитав один мяч и назначив пять пенальти. А еще 12 раз окончательное решение принималось без арбитров, когда их участие не требовалось.

Напомним, на Евро-2020 было 17 вмешательств ВАР в 51 игре.